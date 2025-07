COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

BETH VIEIRA – GWM ORA 03 SKIN Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, ELIZABETE VIEIRA acompanhada do neto Enrico Munin retirou seu maravilhoso e estiloso ORA 03 SKIN. Um lindo presente da amorosa filha Lygia Munin. O consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors foi o responsável pela venda

MÁRCIA ADRIANA – GWM HAVAL H6 PHEV19 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a juíza de direito MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS de Pimenta Bueno, retirou seu maravilhoso HAVAL H6 PHEV19 acompanhada de seu filho Benjamin. A consultora de vendas Valéria Pereira Crispim da GWM Mega Motors foi a responsável pela venda

GWM MEGA MOTORS – Cacoal Na concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, registrei as gerentes Andreia Meirelles da agência CEF na Capital do Café e empresarial Elisangela Lopes da Rocha, que prestigiaram recente evento na moderna loja de carros da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado

GWM MEGA MOTORS – Cacoal Na concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, registrei Evani Trindade e Mirian Dias Santos Silveira que prestigiaram recente evento na moderna loja de carros da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado

ZEZÉ DI CAMARGO EMBAIXADOR DA ECOPOWER Em Ariquemes/RO, na prestigiada EXPOARI onde realizou show com o irmão Luciano, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo Embaixador da ECOPOWER visitou o stand da renomada empresa de energia solar e posou com o empresário Leandro Dias Martins da ECOPOWER AMAZÔNIA

MAMORE CASE IH ENTREGA TRATORES EM RORAIMA O empresário Ely Valença sócio proprietário da renomada empresa MAMORE CASE IH em Rondônia, esteve em Roraima onde se reuniu com o secretário estadual Aluízio Nascimento de atração de investimentos do Estado, onde fez entrega de 10 tratores Farmall 90 com plainas agrícolas dianteira

HAPPY HOUR NA DIMARE – EQUIPE X PARCEIROS Na DIMARE CACOAL durante descontraído happy hour na última sexta-feira, parte da dinâmica e atenciosa equipe de colaboradores recepcionou parceiros da prestigiada loja de móveis planejados da famosa marca DIMARE. Na foto os arquitetos Diego Deicke, Ketllyn Santana e Alana Freitas, e em pé atrás, o vendedor externo Roberlei Vieira, recepcionaram os convidados arquiteto e construtor Wivys Miguel, arquiteto Léo Maia, engenheiro Felipe Maia e arquiteto Leandro Neto.

HAPPY HOUR NA DIMARE – EQUIPE X PARCEIROS Na DIMARE CACOAL durante descontraído happy hour na última sexta-feira, parte da dinâmica e atenciosa equipe de colaboradores recepcionou parceiros da prestigiada loja de móveis planejados da famosa marca DIMARE. Na foto o engenheiro civil Felipe Maia entre os arquitetos Léo Maia e Dayane Cruz, o vendedor externo Roberlei Vieira da Dimare, os arquitetos Leandro Neto e Wivys Miguel, e arquiteto Diego Deicke da Dimare

Cerimonialista LEANDRO LEAL Residente em Ariquemes/RO, Leandro Leal será o MESTRE DE CERIMÔNIAS na 22ª Edição do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO, que acontece no dia 25 de outubro próximo no salão de festas do Catuaí Hotel em Cacoal/RO, com requintado cardápio da chef Ana Silva em um serviço Finger Food, de noite de entrega de homenagens para renomadas empresas, personalidades, profissionais liberais e órgãos de imprensa.

R$ 10 MILHÕES PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER – ASSDACO A deputada federal SILVIA CRISTINA assumiu compromisso com a ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni em recente visita na sede em Cacoal/RO, e aplicará recursos na ordem de R$ 10 milhões no CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER que teve sua obra iniciada em 2024, com a pedra fundamental lançada graças a emendas coletivas lideradas pelo deputado estadual Cirone Deiró, que mobilizou mais de R$ 5 milhões. Com estrutura erguida ao lado da ASSDACO, o Centro de Diagnóstico visa ampliar a capacidade de exames como ressonância magnética, tomografia, mamografia, colonoscopia e ultrassonografia, facilitando o diagnóstico precoce dos pacientes oncológicos de toda a região, e ao mesmo tempo incentivar a prevenção à doença. Nas mesmas instalações haverá também consultórios médicos, laboratório, sala de fisioterapia e ainda, outros departamentos. Nas fotos na reunião Silvia Cristina com a presidente VERA TRAVAIN BIANCHINI, os deputados estaduais Cirone Deiró e Cássio Góis, parte da diretoria e membros da ASSDACO.

VISITA ÀS OBRAS DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER Com o compromisso assumido com a ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni de destinar recursos na ordem de R$ 10 milhões para o CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER em Cacoal/RO, a deputada federal Silvia Cristina visitou in loco as obras, guiada pela presidente Vera Travain Bianchini que afirmou que representa um marco para a assistência oncológica na região, pois a expansão da estrutura permitirá que pacientes realizem exames de alta complexidade na Capital do Café, evitando deslocamentos a municípios distantes como Porto Velho ou Ji-Paraná, acelerando diagnósticos e facilitando o início de tratamentos.