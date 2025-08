Homem é preso com arma artesanal e alega estar sendo ameaçado por facção criminosa em Cerejeiras

Na noite de quarta-feira, 30, a Polícia Militar efetuou a prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo no município de Cerejeiras, interior de Rondônia.

A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo de rotina, quando os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu em direção a uma residência já conhecida pela polícia como ponto de uso e comércio de entorpecentes. A guarnição iniciou acompanhamento a pé e conseguiu alcançar o homem dentro do imóvel.

Durante a abordagem, o suspeito atendeu à ordem de parada, mas os militares o viram arremessando um objeto sobre um sofá. Na revista pessoal, ele foi identificado pelas iniciais T. V. P. e, com ele, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, o objeto lançado tratava-se de uma arma de fogo de fabricação artesanal, com aparência de calibre .22 e sem munição.

Questionado, o homem alegou estar sendo ameaçado de morte por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), sob suspeita de envolvimento com um grupo rival. Segundo ele, a arma seria para defesa pessoal e, naquela mesma noite, teria sido alvo de uma tentativa de homicídio.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).

Após ser informado de seus direitos constitucionais, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, junto com a arma apreendida e um aparelho celular Motorola azul, com capa preta.