Homem é preso com revólver e 20 munições em distribuidora de bebidas em Cerejeiras

Na noite quarta-feira, 30, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em uma distribuidora de bebidas localizada no município de Cerejeiras, na região sul de Rondônia.

A prisão ocorreu por volta das 20h, após a Polícia Militar ser acionada por meio de uma denúncia anônima.

De acordo com informações repassadas à Central de Operações, o suspeito – que trajava calça jeans, jaqueta nas cores preta e caqui e boné escuro – afirmava insistentemente estar armado, gerando temor entre os clientes presentes no estabelecimento.

A guarnição se dirigiu ao endereço informado e encontrou o indivíduo com as mesmas características, sentado na parte externa da distribuidora na companhia de outras duas pessoas. Mesmo após ser orientado a se levantar e colocar as mãos sobre a cabeça, o homem recusou-se a obedecer, sendo abordado ainda sentado.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um revólver calibre .38, da marca Taurus, com a numeração suprimida, carregado com seis munições intactas. Além disso, no bolso da calça do suspeito foram encontradas mais 14 munições do mesmo calibre, totalizando 20 projéteis.

Identificado como S. B. A., o homem assumiu ser o dono da arma, mas não apresentou nenhum documento que legalizasse o porte. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde deve responder por porte ilegal de arma de fogo e posse de arma com sinal identificador suprimido, conforme os artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

A Polícia Militar informou ainda que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada e comportamento alterado. Após a prisão, a guarnição retornou ao patrulhamento nas imediações da distribuidora, visando garantir a segurança e a tranquilidade pública.