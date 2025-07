Morador é preso em flagrante por furto de energia elétrica em Vilhena

Na última sexta-feira (25), um morador de Vilhena, foi preso em flagrante por furto de energia elétrica.

A detenção ocorreu após uma operação de fiscalização realizada pela Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Técnico-Científica (Politec).

Durante a inspeção, que faz parte de uma série de ações direcionadas com base em análises do Centro de Inteligência de Combate a Furto de Energia, a equipe técnica da concessionária constatou que a energia estava sendo desviada diretamente para o interior da residência, sem passar pelo medidor. Tal prática é configurada como furto, conforme o artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Após a constatação da fraude, as autoridades policiais foram acionadas. O responsável pela unidade consumidora foi detido no local e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a Energisa, ações como essa têm como objetivo combater irregularidades que colocam em risco a segurança da população, afetam a qualidade do fornecimento de energia e elevam os custos para os consumidores regulares.

“Reforçamos nosso compromisso no combate ao furto de energia, porque essa prática ilegal coloca em risco a segurança da população, compromete a qualidade do fornecimento e impacta diretamente na tarifa paga pelos consumidores que utilizam o serviço de forma regular”, destacou o setor de Perdas da Energisa Rondônia.

A concessionária lembra que o furto de energia é crime, com pena prevista de reclusão de um a quatro anos, além de multa. A população pode colaborar com denúncias anônimas pelos seguintes canais:

190 – Polícia Militar

0800 647 0120 – Central de Atendimento da Energisa (24h)

(69) 99358-9673 – Gisa (WhatsApp da Energisa Rondônia)