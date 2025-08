BOPE é enviado a Brasnorte para reforçar buscas por criminosos que assaltaram cooperativa de crédito

A tropa de elite do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) de Cuiabá (MT) foi deslocada para o município de Brasnorte nesta sexta-feira, 1º de agosto, com a missão de reforçar as buscas aos criminosos envolvidos no assalto à agência de uma cooperativa de crédito ocorrido na tarde da última quinta-feira, 31 de julho (leia mais AQUI).

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido por um grupo fortemente armado que invadiu a agência, rendeu funcionários e clientes, e em seguida fugiu em direção à zona rural da cidade. Os bandidos utilizaram veículos que foram abandonados durante a fuga; pelo menos um desses automóveis já foi apreendido pelas autoridades.

A chegada do BOPE à região marca uma nova fase da operação, que já conta com efetivos do Comando Regional VIII, Força Tática e Polícia Civil. A ação conjunta também recebe suporte aéreo, ampliando a capacidade de varredura em áreas de difícil acesso.

As forças de segurança permanecem em alerta máximo e intensificam os trabalhos em campo. Até o momento, não há informações oficiais sobre prisões, mas a operação continua em andamento e novas atualizações devem ser divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso nas próximas horas.

As autoridades pedem o apoio da população e orientam que qualquer informação que possa auxiliar na localização dos suspeitos seja repassada aos canais oficiais da segurança pública, com garantia de sigilo.

A ocorrência gerou grande apreensão entre os moradores de Brasnorte, que acompanham com expectativa os desdobramentos da caçada aos criminosos.

>>>Vídeo: