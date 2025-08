Operação da Força Tática em Cerejeiras desmantela esquema de tráfico de drogas e prende suspeitos

Uma megaoperação da Força Tática da Polícia Militar, com apoio do Núcleo de Inteligência, resultou na prisão de dois homens e uma adolescente de 15 anos, além da apreensão de uma vasta quantidade de drogas, armamentos e dinheiro em espécie.

A ação, que desmantelou um esquema de tráfico de entorpecentes na cidade, teve início na noite da última segunda-feira, 4 de agosto.

Tudo começou quando a Força Tática, em patrulhamento na Rua Colômbia, avistou um indivíduo saindo apressadamente de um imóvel em uma motocicleta. O local já era alvo de denúncias anônimas sobre intensa movimentação suspeita. Os policiais iniciaram um acompanhamento tático e abordaram o motociclista, identificado como G.H.B.C., na Avenida Integração Nacional.

Durante a busca pessoal, foi encontrada com G., uma pequena porção de maconha. O suspeito, no entanto, confessou aos policiais que comercializava entorpecentes e que usava o celular e as redes sociais para vender as drogas.

Diante da confissão, a guarnição retornou ao endereço de onde G., havia saído. No local, a equipe de Força Tática e o Núcleo de Inteligência encontraram J.A.L.O., e uma adolescente de 15 anos, trancados em um quarto. Após a recusa em abrir a porta, os policiais precisaram arrombar o cômodo. A adolescente confirmou aos policiais que ela e J., estavam praticando atos sexuais.

A maior parte do material ilícito foi encontrada neste quarto. Foram apreendidos mais de 40 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 2,2 kg de pasta base de cocaína, além de haxixe, ecstasy e LSD. A polícia também encontrou três espingardas, uma pistola 9mm com numeração suprimida, diversas munições, uma balança de precisão e materiais para embalar e fracionar as drogas.

Dentro de uma mochila pertencente à adolescente, a polícia encontrou drogas e materiais escolares. Ela, inclusive, demonstrou conhecimento sobre os tipos de drogas e os procedimentos de venda, indicando participação ativa no esquema.

A investigação se aprofundou quando J., já na delegacia, informou que a pistola apreendida na casa estava originalmente em sua residência, na Rua Paraíba. No local, os policiais conversaram com sua esposa, F.K.B.S., que confirmou a existência de mais ilícitos.

Em uma busca autorizada, a polícia localizou uma segunda pistola, duas espingardas, mais munições de diversos calibres, além de um saco plástico com R$ 64 mil em espécie. Fernanda, que inicialmente alegou que o dinheiro era fruto da venda de drogas, foi conduzida à delegacia.

Os três suspeitos – G., J., e F., foram presos em flagrante e levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). A adolescente foi entregue à sua mãe, que compareceu à delegacia para acompanhar o registro da ocorrência. As motocicletas utilizadas para as entregas de drogas, vários aparelhos celulares e uma máquina de cartão foram apreendidos para perícia, pois eram usados na logística do tráfico.

A operação da Força Tática é considerada um grande sucesso no combate ao tráfico de drogas em Cerejeiras, retirando de circulação uma quantidade significativa de entorpecentes e armamentos.