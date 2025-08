Clubes devem confirmar participação no Rondoniense Sub-15 e Sub-17 até 22 de agosto

Nesta semana, o Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) encaminhou ofício aos clubes filiados informando o prazo para confirmação de participação nas competições de base do Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17.

As agremiações interessadas devem manifestar oficialmente o desejo de participar até às 18h do dia 22 de agosto. A confirmação é essencial para que o Departamento de Competições possa organizar o formato dos torneios.

De acordo com o comunicado, caso o clube não envie a solicitação até a data estipulada, a FFER entenderá que não há interesse em disputar as competições nesta temporada.

Na edição mais recente do Rondoniense Sub-15, o Brazuca, de Porto Velho, sagrou-se campeão após vencer o Guaporé nos pênaltis. A final foi disputada em Cacoal, no estádio Aglair Tonelli.

Já no Sub-17, o título ficou com a equipe da Gazin Porto Velho, que superou o Espigão na decisão realizada no estádio Luizinho Turatti.

Além do título estadual, o campeão do Rondoniense Sub-17 de 2025 garantirá vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026, representando o futebol rondoniense na competição nacional.