Congresso técnico da 5ª Copa Embratel Society é realizado com presença de dirigentes das equipes em Vilhena

Foi realizado na noite do último sábado, 2 de agosto, no Clube Embratel, em Vilhena, o congresso técnico da 5ª Copa Embratel Society.

O encontro reuniu os dirigentes das equipes participantes das categorias Livre, 4.0, 5.0, sub-15 e feminino, para definir as diretrizes e detalhes da competição.

As inscrições foram encerradas nesta terça-feira, 5, com número limitado de vagas. A tabela oficial dos confrontos será divulgada no próximo domingo, dia 11, e o início dos jogos está previsto para o dia 16 de agosto. As partidas ocorrerão durante a semana no período noturno, além de sábados e domingos.

O torneio contará com uma atrativa premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas para as equipes vencedoras.

A 5ª Copa Embratel Society é uma realização da Liga de Futebol de Vilhena e do Clube Embratel, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), da deputada estadual Rosangela Donadon, da CDL na pessoa de Darci Cerutti, Unopar, Oficina do Udson, Metal Ferro, Imperium Comunicação Visual, dos vereadores Zé Duda e Celso Machado, e do site Extra de Rondônia.