Titaniun estreia com goleada de 6 a 0 na categoria 40 anos do Municipal de Futebol em Vilhena

A equipe Titaniun começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Municipal de Futebol, categoria 40 anos, ao aplicar uma goleada de 6 a 0 em sua partida de estreia, realizada neste domingo (05), em Vilhena.

A vitória contundente já colocou o time entre os favoritos e demonstrou o entrosamento do elenco desde a primeira rodada.

O grande destaque da partida foi o atacante Tui, que voltou a vestir a camisa de um time após uma década afastado dos gramados. Mesmo com tanto tempo fora das competições, o jogador mostrou que segue em forma e com faro de gol apurado, marcando dois gols e sendo peça fundamental na construção do resultado elástico.

A atuação de Tui surpreendeu e emocionou os torcedores que acompanharam o jogo, reforçando a importância da experiência e da paixão pelo esporte.

Além de Tui, toda a equipe do Titaniun demonstrou excelente desempenho coletivo, com movimentação intensa, bom toque de bola e entrosamento. O domínio foi total durante os 90 minutos de jogo, com a defesa segura, meio-campo criativo e ataque letal.

O resultado animou os jogadores e a torcida, que agora criam grandes expectativas para a campanha da equipe ao longo da competição.

A participação da Titaniun no Municipal 40 anos promete fortes emoções, e a estreia com goleada já deixou sua marca nesta edição do campeonato.