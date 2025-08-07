Adolescente é apreendido após incendiar fachada de empresa no centro de Vilhena

Em uma ação rápida e integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Rondônia, um adolescente de 16 anos foi identificado e apreendido, suspeito de atear fogo na fachada de uma empresa de telecomunicações localizada na região central de Vilhena. O crime ocorreu na madrugada da última terça-feira, 6 de agosto.

A ocorrência teve início quando a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de incêndio em um imóvel comercial. Diante da gravidade da situação e dos indícios coletados no local, os militares iniciaram diligências que levaram à identificação do suspeito.

A informação foi repassada à Polícia Civil, que, por meio do Núcleo de Inteligência e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAM), deu continuidade à investigação.

Durante a ação, foram apreendidos objetos relacionados ao fato. O adolescente apresentava queimaduras nas mãos e no pescoço, compatíveis com o tipo de conduta criminosa praticada.

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou pela internação provisória do jovem junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, visando preservar a ordem pública e evitar a repetição de atos semelhantes.

A operação demonstra a eficiência da atuação integrada das forças de segurança e reforça o compromisso das instituições com a pronta resposta à criminalidade e a proteção da população vilhenense.