Associação Vilhenense de Voleibol vence campeã da Superliga C e garante vaga na final histórica em Porto Velho

Em uma daquelas partidas que marcam a história do esporte, as meninas da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) protagonizaram um verdadeiro espetáculo ao vencerem, na semifinal da Superliga C, a equipe do Ferroviário, atual campeã e favorita ao título.

Jogando fora de casa, sob intensa pressão da torcida adversária, o time vilhenense mostrou maturidade, garra e um voleibol de altíssimo nível, garantindo a vaga na grande decisão da competição com parciais de 25×22, 26×24, 10×25 e 26×24.

A vitória foi construída ponto a ponto, em um duelo de nervos, técnica e superação. Desde o início, a AVV demonstrou que não estava ali apenas para participar: no primeiro set, jogou com segurança e levou a melhor por 25 a 22. O segundo set foi ainda mais intenso, decidido nos detalhes, com destaque para Manu, Gabi Vargas e Bruna, que foram essenciais nos momentos mais tensos, garantindo a vitória por 26 a 24.

No terceiro set, o Ferroviário reagiu com força e venceu por 25 a 10, impondo seu ritmo e ameaçando levar a partida ao tie-break. No entanto, no quarto set, a AVV se reergueu com uma performance coletiva brilhante, com destaque para a levantadora Gabi Vargas, que assumiu o comando da equipe desde o início do torneio após a ausência da titular. A vitória por 26 a 24 selou o triunfo épico das vilhenenses.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi protagonizado por Manu, aniversariante do dia e principal nome da partida. Com atitude, técnica e liderança, ela foi eleita a melhor em quadra. Emocionada, compartilhou:

“Foi um jogo pegado, raçudo e com muita técnica. A união da equipe fez a diferença. Foi meu presente de aniversário mais inesquecível.”

O técnico France Lima também exaltou a atuação da atleta:

“A Manu foi simplesmente brilhante. Segura, determinada e essencial em todos os momentos. Foi o grande nome do jogo.”

Bruna, outro pilar da equipe, viajou de longe para se juntar ao grupo e teve papel fundamental no sistema defensivo e ofensivo. Já a presidente da AVV, Ana Emerick, também entrou em quadra e viveu um reencontro emocionante com a antiga equipe:

“Foi um jogo nostálgico. De um lado, minhas companheiras atuais. Do outro, o time com o qual fui campeã no ano passado. Emoções verdadeiras, além de qualquer resultado”, destacou Ana.

Nos bastidores, a conquista da vaga na final foi ainda mais grandiosa. A AVV precisou articular apoio, logística e recursos para competir com duas equipes simultaneamente: o time feminino em Porto Velho e o masculino no Acre. Mesmo sendo superados na disputa, os atletas do masculino mostraram espírito esportivo e passaram a torcer pelas companheiras:

“Aos nossos meninos, nosso respeito, orgulho e gratidão. A entrega de vocês nos inspira”, declarou a comissão técnica.

A classificação da AVV também mostrou a força da superação. Segunda colocada na fase de grupos, a equipe eliminou a líder da chave oposta. A final da Superliga C será contra a equipe Azul Mania, que surpreendeu o Rio Negro com um 3 a 0 na outra semifinal.

Durante a estadia em Porto Velho, a equipe da AVV contou com a acolhida do SINTERO e recebeu apoio incondicional da torcida. O deputado estadual Cirone Deiró marcou presença no ginásio e reforçou o suporte à instituição e à futura Copa AVV 2025, que celebrará os 20 anos do projeto:

“Ver a AVV assim tão gigante emociona. Vocês são um orgulho para Rondônia”, declarou o parlamentar.

Apoio coletivo por trás da conquista

A AVV agradece aos patrocinadores, apoiadores e voluntários que tornaram essa trajetória possível. Cada ponto conquistado carrega o nome de parceiros que acreditaram no sonho.