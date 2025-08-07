COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

KELLY E NIVALDO – FESTA EXCLUSIVA EM SP Uma das mais importantes casas de espetáculos do Brasil, a famosa Tokio Marine Hall em São Paulo/SP foi palco de glamourosa festa dos 35 ANOS da marca MAGNUM de relógios e joias. E claro, o casal empreendedor Kelly Polizello e Nivaldo Pavão das lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS de Cacoal/RO, foi convidado para a exclusiva festa, onde Kelly fez sucesso em um esplendoroso longo, no evento que teve show da dupla sertaneja Marco e Belluti. A empresa Contágio Joias e Óculos receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel na Capital do Café

FRIOS CACOAL NO TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Com sede em Cacoal/RO, a empresa Distribuidora FRIOS CACOAL de produtos AURORA entre outras excelentes marcas, dispõe de cerca de 800 produtos para o exigente mercado consumidor, e atende com frota própria em torno de 47 cidades. A Distribuidora FRIOS CACOAL receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel na Capital do Café. Na foto o empresário Jocimar Sepp e o filho Eduardo Yamada Sepp

SAMARA FARÁ SHOW NO TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Com espaço de destaque no cenário regional musical, SAMARA AYANE se dedica integralmente à música desde 2022, com apresentações em Cacoal e Região, e até no estado do Mato Grosso conquistando fãs por onde passa, pois encanta com sua voz marcante, presença cativante e interpretações cheias de sentimento. Com banda formada por excelentes músicos, SAMARA fará exclusivo show na 22ª Edição do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel na Capital do Café

LABORANÁLISES NO TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O laboratório LABORANÁLISES Medicina Laboratorial um dos maiores centros de diagnósticos laboratorial da Região Norte, referência em análises clínicas em Cacoal e no estado de Rondônia, pois, além do investimento em estrutura e tecnologias de ponta, tem o pioneirismo em várias áreas do diagnóstico laboratorial, uma delas a biologia molecular. O LABORANÁLISES receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel na Capital do Café. Na foto a empresária e bioquímica Kelly Cristina Fernandes Gomes sócia proprietária do renomado laboratório

MIRACEMA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Mãe dos gêmeos Matheus e Miguel, influenciadora digital que ganhou notoriedade por sua autenticidade e conexão com seu público, conhecida não só pela sua irreverência, mas principalmente por ser uma guerreira perante a vida e exemplo de persistência e resiliência, MIRACEMA MOTA YAMADA receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel na Capital do Café

SICOOB FRONTEIRAS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS com 25 ANOS de atividades, com agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e sede em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel na Capital do Café. Na foto registrei o gerente Edvaldo Rodrigues da agência, e o advogado Vornei Bernardes da Costa assessor jurídico e um dos fundadores da renomada cooperativa

ELEGÂNCIA DA EMPRESÁRIA IVANILDE Registrei a empresária Ivanilde Rodrigues em sua prestigiada loja da CARMEN STEFFENS em Cacoal/RO, onde recepcionou inúmeras convidadas no lançamento da linda Coleção Verão 2026 “LUMIÈRE D, ÉTÉ”

IVENS DOS REIS FERNANDES – GWM HAVAL H6 PHEV19 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o juiz de direito Ivens dos Reis Fernandes acompanhado da esposa Juliene Fernandes e da filha Livia Fernandes retirou seu maravilhoso HAVAL H6 PHEV 19. O consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors foi o responsável pela venda.

MARCELO CORDEIRO – GWM HAVAL H6 PHEV34 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Marcelo Cordeiro acompanhado da esposa Nara Cristina Rosa retirou seu maravilhoso HAVAL H6 PHEV34. O consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors foi o responsável pela venda

ANDRÉ BONIFÁCIO RAGNINI – GWM HAVAL H6 PHEV19 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o advogado André Bonifácio Ragnini retirou seu maravilhoso HAVAL H6 PHEV19. A consultora de vendas Valéria Pereira Crispim da GWM Mega Motors foi a responsável pela venda

LUCAS GONÇALVES ANDRADE – GWM HAVAL H6 HEV2 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o gerente regional da Cresol Lucas Gonçalves Andrade de Ji-Paraná/RO retirou seu maravilhoso HAVAL H6 HEV2 o SUV HÍBRIDO mais completo do Brasil. A consultora de vendas Valéria Pereira Crispim da GWM Mega Motors foi a responsável pela venda

SELO DE QUALIDADE COFEN – HOSPITAL DOS ACIDENTADOS Dia primeiro de agosto, aconteceu prestigiada Cerimônia de Entrega do Selo de Qualidade COFEN – Conselho Federal de Enfermagem para o Hospital dos Acidentados em Cacoal. A entidade representa e fiscaliza a ENFERMAGEM no Brasil. Um reconhecimento nacional que celebrou a excelência da equipe de enfermagem e o trabalho conjunto de todos os setores do hospital, o primeiro no estado de Rondônia a receber o cobiçado selo. Na foto parte da capacitada equipe de enfermagem do HOSPITAL DOS ACIDENTADOS técnicas de enfermagem Patricia Samosquin e Valdirene Junca de Souza Montani ambas com maior tempo de hospital, enfermeiras Veridiana do Prado Toledo coordenadora do setor de Hemodinâmica, Angelica Lopes Fachini do setor de Auditoria e Amanda Oliveira Solino do Núcleo de Segurança do Paciente, Jocimeire Souza coordenadora estadual de Segurança do Paciente, Karina Barros Pinheiro responsável técnica pelo serviço de enfermagem, Daniele Roecker Chagas coordenadora do Pronto Atendimento Adulto e Infantil, Patrícia Gama de Souza coordenadora do setor de Hotelaria, Luan dos Santos Nonato coordenador da Unidade de Terapia Intensiva e Semi Intensiva, e Bruno Rodrigo Martelli coordenador da Unidade de Internação

MARIANA FAZ ANIVERSÁRIO Em Cacoal/RO, neste DIA SETE, comemora aniversário a linda MARIANA TOMAZ PERES DA SILVA filha do casal advogado Ademir Tomaz da Silva e fonoaudióloga Ana Margarida Peres da Silva da Clínica AUDIODONTO