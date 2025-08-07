Com recurso da deputada federal Cristiane Lopes, Marcha para Jesus 2025 reúne multidão em Porto Velho

Milhares de vozes se uniram em louvor durante a Marcha para Jesus 2025 em Porto Velho. O ato de fé e celebração, que reuniu milhares de pessoas, contou com o apoio decisivo da deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil), que não apenas participou ativamente da marcha, como também garantiu o investimento de R$300 mil por meio de emenda parlamentar para a realização do evento.

Conhecida por sua forte atuação no segmento cristão e compromisso com a população de Rondônia, Cristiane destacou a importância da Marcha como um marco de união, paz e fortalecimento da fé.

“A Marcha para Jesus é uma oportunidade de união e fortalecimento da fé. Este evento é fundamental para a nossa comunidade, pois promove valores cristãos e reforça o sentido de coletividade e esperança em nossa cidade”, declarou a deputada.

Organizada pelo COMEP (Conselho de Ministros Evangélicos de Porto Velho), a edição de 2025 teve como tema “Deus Forte” e mobilizou milhares de cristãos de diferentes denominações. A concentração começou na Avenida Farquar, em frente ao CPA (Palácio Rio Madeira), com os fiéis seguindo em marcha até a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde ocorreu o grande culto com a participação especial do cantor nacional Isaías Saad.

Além de Cristiane Lopes, o evento contou com a presença de líderes religiosos, fiéis e representantes da comunidade evangélica e do prefeito de Porto Velho Léo Moraes, que também celebrou o momento. “Fico feliz pela grande massa presente em comunhão, harmonia e paz. Nada mais importante do que pedir as bênçãos de Deus para que nos dê resiliência e que a cidade seja cada dia mais próspera”, afirmou o prefeito.

O coordenador da Marcha para Jesus, pastor Daniel Brasil, enfatizou a importância da união entre os líderes religiosos, a Prefeitura e a deputada federal para o sucesso da marcha.

“Essa marcha foi um êxito total. A parceria com a deputada Cristiane Lopes foi fundamental. Ela abraçou esse projeto com o coração e fez a diferença”, destacou.

Cristiane Lopes celebrou a oportunidade de, mais uma vez, contribuir diretamente com um dos maiores eventos de expressão de fé da região Norte.

“Abracei esse projeto com todo meu coração. A Marcha para Jesus representa mais do que um ato público: é uma declaração de fé, de esperança, de intercessão pela nossa cidade e de unidade entre igrejas e denominações. É emocionante ver o crescimento desse evento a cada ano”, concluiu a deputada.