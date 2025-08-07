Homem é preso com revólver e munições durante patrulhamento rural da PM em Vilhena

Na manhã da última terça-feira, 5, a Polícia Militar de Rondônia, por meio do programa Segurança Rural, prendeu um homem de 28 anos por porte ilegal de arma de fogo na zona rural de Vilhena.

A abordagem aconteceu por volta das 10h, na Linha 85, durante patrulhamento de rotina nas proximidades de propriedades rurais. Os policiais se depararam com dois indivíduos transitando em duas motocicletas pela via e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, foi localizado com um dos condutores um revólver calibre .38, marca Rossi, municiado com cinco projéteis intactos. Além disso, no bolso da roupa do suspeito, acondicionadas dentro de uma meia, foram encontradas outras 14 munições do mesmo calibre, também intactas.

O suspeito, que usava uma balaclava preta no momento da abordagem, afirmou ser o proprietário da arma. Ele alegou aos policiais que teria adquirido o armamento por conta própria, após receber supostas ameaças.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido, juntamente com a arma e as munições apreendidas, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as providências cabíveis.