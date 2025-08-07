Polícia Militar impede bloqueio da BR-364 em Cacoal e detém suspeito

Na madrugada de quarta-feira, 6, a guarnição do Canil da Polícia Militar de Rondônia impediu uma tentativa de bloqueio da BR-364, nas proximidades do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), em Cacoal.

Um grupo de indivíduos ateava fogo em pneus dispostos transversalmente sobre a pista, com o objetivo de interromper o tráfego de veículos.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em veículos automotores, tomando rumo ignorado. No entanto, um dos envolvidos foi detido ainda no local pelos policiais militares.

Apesar da intervenção rápida da guarnição, as chamas se alastraram e chegaram a bloquear completamente a rodovia, provocando um congestionamento significativo. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e controlou o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse ainda mais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente, realizando o controle do tráfego e auxiliando na segurança da área até a normalização da situação. Após a extinção das chamas, uma máquina agrícola do tipo trator foi utilizada para remover os pneus carbonizados, permitindo a liberação da via.

O suspeito detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal para os procedimentos legais cabíveis.

A ação integrada entre a Polícia Militar, PRF e Corpo de Bombeiros foi essencial para conter a tentativa de bloqueio da BR-364 e garantir a segurança de motoristas e moradores da região.