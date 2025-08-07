Produtividade do Batalhão de Choque da PM de Rondônia cresce no 1º semestre de 2025

O Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) apresentou um crescimento expressivo na produtividade durante o primeiro semestre de 2025.

Os dados comparativos com o mesmo período de 2024 revelam avanços significativos em diversas áreas operacionais, demonstrando o comprometimento da tropa com a segurança pública em todo o estado.

ATENDIMENTOS AUMENTAM QUASE 800%

Entre janeiro e junho deste ano, o Batalhão de Choque registrou 2.591 atendimentos, número que representa um aumento de 793,45% em relação aos 290 atendimentos realizados no mesmo período do ano passado. O crescimento evidencia a ampliação da presença da unidade especializada nas ruas e sua atuação estratégica em apoio às demais forças da PMRO.

REFORÇO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CRIME

Um dos dados mais impressionantes do levantamento é o volume de drogas apreendidas, que saltou de 2,446 kg em 2024 para 333,965 kg em 2025 — um aumento de 13.553,52%. Esse crescimento reflete a eficiência das operações realizadas pelo Batalhão no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes.

Além disso, o número de autuações lavradas subiu de 10 para 26, crescimento de 160%, e os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) aumentaram de 8 para 26, o que representa um acréscimo de 225%.

A presença ostensiva também foi intensificada: o número de pessoas abordadas saltou de 213 em 2024 para 2.528 em 2025, um crescimento de 1.086,85%, demonstrando uma atuação mais preventiva da tropa especializada.

ATUAÇÃO CIRÚRGICA NO COMBATE AO TRÁFICO

O número de prisões por tráfico de drogas passou de 15 para 21, registrando uma alta de 40%. Por outro lado, o total de pessoas presas ou apreendidas teve queda de 65 para 51 (-21,54%), e a recaptura de foragidos caiu 27,27%. Esses dados indicam uma atuação mais direcionada, com foco em alvos estratégicos e utilização de inteligência operacional.

COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

Os números do primeiro semestre de 2025 refletem o empenho do Batalhão de Polícia de Choque da PMRO em cumprir sua missão com firmeza, estratégia e responsabilidade. A instituição reforça seu compromisso com a proteção da sociedade rondoniense, mantendo uma atuação eficaz no combate à criminalidade e na busca contínua pela excelência nos serviços prestados.