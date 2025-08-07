Vilhenense conquista tricampeonato na “Prova dos Três Tambores” na Expoari

Valentina Garcia, de apenas 11 anos, consagrou-se tricampeã da Prova dos Três Tambores na Expoari, o maior rodeio do Norte do Brasil, realizado em Ariquemes. A jovem atleta venceu a competição nos anos de 2022, 2023 e agora em 2025, consolidando seu nome entre os grandes talentos do esporte equestre nacional.

Natural de Vilhena, Valentina começou a praticar o esporte aos 7 anos e, desde então, vem construindo uma carreira brilhante. Com apenas cinco anos de experiência, já acumula vitórias em diversos estados do país, como Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Paraná e São Paulo.

Conhecida nacionalmente como a “Loirinha Voadora de Rondônia”, Valentina representa o município de Vilhena e o estado de Rondônia em competições por todo o Brasil. Seu currículo impressiona: foi duas vezes finalista no Rodeio de Colorado (PR), finalista em Mineiros (GO), reservada campeã do Congresso Brasileiro e da Copa dos Campeões da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha, (ABQM), além de campeã em cidades como Narandiba (SP), Sinop (MT), Lucas do Rio Verde (MT). Em Campo Novo do Parecis (MT), venceu cinco vezes no Haras 77 Pai e Filho.

Valentina Garcia conta com o apoio de importantes patrocinadores que acreditam em seu talento e dedicação ao esporte. Entre eles estão o Sicoob Credisul e o Colégio Professor Vanks, que acompanham de perto sua trajetória nas competições. Seu time de pista é composto pela Fazenda 3J, de Juína (MT), além dos patrocinadores Ração Royal Horse e Organnact Equinos, responsáveis por garantir o desempenho e o bem-estar de seus animais nas provas.

Além das pistas, Valentina compartilha sua rotina no campo e sua paixão pelo agro nas redes sociais. Ela não é apenas uma competidora dedicada, mas também uma jovem apaixonada pela vida na fazenda, reforçando que seu amor pelo campo é parte essencial de quem é. Para acompanhar de perto sua trajetória, basta segui-la no Instagram @valentinapgarcia.