1º Circuito AABB de corrida de rua reúne centenas de atletas em Vilhena; veja fotos

Na manhã do domingo, 03 de agosto, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Vilhena, em Rondônia, sediou o 1º Circuito AABB de Corrida de Rua, evento que superou todas as expectativas e movimentou a cidade com a participação de 860 atletas.
A corrida reuniu competidores de várias faixas etárias, com categorias que iam desde crianças a partir de 2 anos, atletas PCD, até corredores com mais de 70 anos. O percurso de 5 km foi considerado desafiador, proporcionando momentos de superação e confraternização entre amigos e familiares.
A premiação em dinheiro somou R$ 6.000,00, divididos entre os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina. Confira os vencedores:
Categoria Masculina:
Ney Pinho
Cleberson D. Nascimento dos Santos
Diego Raphael da S. Costa
Edimarans X. dos Santos
Matheus H. R. de Souza
Categoria Feminina:
Dalita S. Schwantes
Gidely Silva
Ione B. Dutra
Maria E. N. de Oliveira
Azenate R. de Araújo
Um grande café da manhã foi oferecido aos participantes e familiares, com diversas opções de alimentos, frutas e bebidas, sendo bastante elogiado pelos presentes.
A organização do evento esteve sob a liderança do atleta Alessandro (Polaco), com apoio da diretoria da AABB e diversos parceiros. O evento também contou com o suporte da Prefeitura de Vilhena, por meio da Semes, Semtran e Fundação Cultural, além do apoio da Fenabb, da gerência do Banco do Brasil e de colaboradores.