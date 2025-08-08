1º Circuito AABB de corrida de rua reúne centenas de atletas em Vilhena; veja fotos

Na manhã do domingo, 03 de agosto, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Vilhena, em Rondônia, sediou o 1º Circuito AABB de Corrida de Rua, evento que superou todas as expectativas e movimentou a cidade com a participação de 860 atletas.

A corrida reuniu competidores de várias faixas etárias, com categorias que iam desde crianças a partir de 2 anos, atletas PCD, até corredores com mais de 70 anos. O percurso de 5 km foi considerado desafiador, proporcionando momentos de superação e confraternização entre amigos e familiares.

A premiação em dinheiro somou R$ 6.000,00, divididos entre os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina. Confira os vencedores:

Categoria Masculina:

Ney Pinho

Cleberson D. Nascimento dos Santos

Diego Raphael da S. Costa

Edimarans X. dos Santos

Matheus H. R. de Souza

Categoria Feminina:

Dalita S. Schwantes

Gidely Silva

Ione B. Dutra

Maria E. N. de Oliveira

Azenate R. de Araújo

Um grande café da manhã foi oferecido aos participantes e familiares, com diversas opções de alimentos, frutas e bebidas, sendo bastante elogiado pelos presentes.

A organização do evento esteve sob a liderança do atleta Alessandro (Polaco), com apoio da diretoria da AABB e diversos parceiros. O evento também contou com o suporte da Prefeitura de Vilhena, por meio da Semes, Semtran e Fundação Cultural, além do apoio da Fenabb, da gerência do Banco do Brasil e de colaboradores.