Com recurso da deputada Sílvia Cristina, Casa da Comunidade entrega 133 certificados em Ji-Paraná

A deputada federal Sílvia Cristina confirmou presença na solenidade de entrega de 133 certificados de conclusão de cursos do programa Casa da Comunidade, em Ji-Paraná.

O evento está programado para às 19h desta quinta-feira, (07), no Ifro Ji-Paraná, na rua Rio Amazonas, 151, bairro Jardim dos Migrantes.

“É gratificante participar da entrega de tantos certificados de cursos gratuitos, que representam novas oportunidades de renda para muitas pessoas, a nossa parceria com o Ifro de Ji-Paraná tem garantido o Casa da Comunidade oferecendo oportunidades de qualificação”, disse a deputada.

Silvia Cristina assegura o recurso e o Ifro de Ji-Paraná, com a expertise dos seus profissionais, ministra os cursos e oficinas, gratuitamente. Nesta quinta, serão entregues certificados de conclusão dos cursos de Informática básica I e II, Corte e Costura – Fabricação de Lingerie, Libras Básico, Mídias Digitais, Chinelo Personalizado I e II e Sabonete Artesanal I e II.

Sílvia Cristina destinou recursos para atender os cursos e oficinas, que visam oferecer qualificação para pessoas vulneráveis e criar oportunidades de renda. Além de Ji-Paraná, os cursos também atendem aos municípios de Nova União, Castanheiras, Presidente Médici e Costa Marques (distrito de São Domingos).