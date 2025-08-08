Cristiane Lopes destina R$ 4 milhões para telefonia móvel em distritos de RO

Em mais uma agenda no Ministério das Comunicações, a deputada federal Cristiane Lopes (União Progressista-RO) esteve pessoalmente, nesta terça-feira (6), com o ministro Frederico Filho para agradecer o atendimento de suas emendas parlamentares destinadas à implantação de torres de telefonia móvel em Rondônia e reafirmar seu compromisso de continuar lutando por conectividade nos locais mais afastados do estado.

“Destinamos quatro milhões nos últimos dois anos para levar sinal de celular e internet aos distritos que há muito tempo vivem no isolamento. Hoje pude agradecer ao ministro pela instalação das torres de Rio Pardo e União Bandeirantes, que já estão prontas para serem inauguradas, e, também, celebrar a antecipação de outras que estavam previstas apenas para 2028, mas que agora serão entregues até o fim de 2025”, destacou a deputada.

Entre os avanços, está a confirmação de que no próximo dia 12 de agosto será realizado o Leilão Digital Nº 03/25, promovido pela ANATEL, para selecionar a empresa responsável pela instalação das torres nos distritos de Bom Futuro (Ariquemes), Triunfo (Candeias do Jamari) e Nova Dimensão (Nova Mamoré) torres que são fruto de emendas no valor de 2,3 milhões apresentada por Cristiane Lopes no Orçamento Geral da União de 2025.

Além disso, o Ministério das Comunicações antecipou, a pedido da parlamentar, a implantação de telefonia celular nos distritos de Extrema (Porto Velho), Jacinópolis (Nova Mamoré), Rio Branco (Campo Novo), Nova Samuel (Candeias do Jamari) e Novo Paraíso (Espigão do Oeste), todas viabilizadas com a interveniência da deputada.

A atuação de Cristiane Lopes na pauta da inclusão digital já é destaque entre os parlamentares de Rondônia. Ela tem defendido a universalização do acesso à comunicação como uma forma de garantir direitos básicos à população rural, como acesso à educação, saúde, segurança e oportunidades de desenvolvimento econômico.

“Conectividade hoje é dignidade. Meu compromisso é seguir destinando recursos para que cada comunidade, por mais distante que seja não fique isolada, tenha acesso à telefonia móvel, à internet e às ferramentas que aproximam as pessoas, encurtam distâncias e abrem portas para o futuro”, finalizou.