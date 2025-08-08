Discussão entre irmãos termina em tentativa de homicídio no bairro Solar de Vilhena

Na noite da última quarta-feira, 6, por volta das 23h, uma discussão entre dois irmãos terminou em tentativa de homicídio no bairro Solar de Vilhena, em Vilhena. O caso mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao endereço, encontrou a equipe de resgate já prestando os primeiros socorros à vítima, identificada como N., que apresentava um ferimento provocado por faca na região torácica esquerda, abaixo da axila. Ele foi encaminhado com urgência ao Hospital Regional, onde segue em observação.

O fato veio à tona quando um vizinho foi procurado por uma criança de 10 anos, filho do autor do crime, identificado como P. O menino relatou ter presenciado uma intensa discussão entre o pai e o tio dentro da residência. Segundo ele, ambos ingeriam bebida alcoólica quando o desentendimento verbal se agravou, levando-o a buscar ajuda.

O vizinho informou que, ao entrar no imóvel, encontrou os dois ainda discutindo e tentou intervir. Pouco depois, N., deixou a casa, mas foi seguido por P. Já na via pública, em frente à residência, o agressor desferiu um golpe de faca contra o irmão e fugiu do local em uma motocicleta, levando o filho, e não foi localizado até o fechamento da ocorrência.

Durante buscas no local, os policiais encontraram um invólucro branco com pequena quantidade de entorpecente aparentando ser cocaína em frente à residência. No interior da casa, em um dos quartos, havia cerca de 1 grama de maconha e, sobre ela, a faca utilizada no crime. Com a vítima, também foi localizada outra porção semelhante à encontrada na frente do imóvel.

Em depoimento à Polícia Militar, N., afirmou que o motivo da briga envolvia questões familiares, mas disse não se lembrar exatamente do que deu início à discussão. “Quem sabe o real motivo é o P., resumiu.

A Polícia Militar realizou diligências na região, mas o suspeito segue foragido. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Vilhena.