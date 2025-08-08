Dra. Taíssa recebe representantes de Candeias do Jamari e reforça compromisso com o progresso do município

Na manhã desta terça-feira (05), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) recebeu em seu gabinete os senhores Bion, João Leandro e Miguelzinho Sena, representantes do município de Candeias do Jamari.

Durante a reunião, eles apresentaram diversas demandas e sugestões, incluindo indicações que visam melhorias concretas para o desenvolvimento do município e a qualidade de vida da população. As pautas abordam áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação e apoio ao setor produtivo.

A deputada Dra. Taíssa, que tem se destacado pelo diálogo aberto com os municípios, reforçou seu compromisso com as causas apresentadas e garantiu que irá encaminhá-las aos órgãos competentes, acompanhando de perto cada solicitação.

“É no gabinete, ouvindo de perto quem conhece a realidade local, que construímos as melhores soluções. Nosso mandato é participativo e está sempre à disposição da população. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou.

Com mais essa agenda, Dra. Taíssa reafirma sua postura municipalista e sua dedicação em trabalhar por um Rondônia mais justo e desenvolvido.