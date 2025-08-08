Entidades convocam manifestação para registrar os 30 anos do “massacre de Corumbiara”

O maior conflito agrário já registrado em Rondônia, ocorrido em 09 de agosto de 1995 completa-se 30 anos.

As imagens de Corumbiara, localizado na região sul de Rondônia, chocaram o mundo diante da brutalidade perpetrada pela polícia militar de Rondônia contra as cerca de 600 famílias que estavam acampadas na Fazenda Santa Elina.

Uma extensa programação está prevista para este sábado, 09 de agosto, que contará com uma manifestação convocada pelo Comitê em Defesa das Vítimas de Santa Elina (CODEVISE), Grupos de Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Movimentos Sociais e o Movimento Sindical.

A manifestação, prevista para ocorrer às 10h em Corumbiara tem como pautas centrais a titulação das terras, a indenização para todas as vítimas do conflito de 1995, a concessão de financiamento e a demarcação de todas as terras indígenas.

Ainda, seguindo a programação de atividades, uma série de reuniões e debates ocorrerão na antiga sede da fazenda, onde hoje mais de 750 famílias detêm a posse da terra, nos assentamentos Zé Bentão, Alberico Carvalho, Alzira Augusto Monteiro, Renato Natan, Maranata e Maranata II. Os assentamentos foram criados após duas ocupações de terra que ocorreram em 2008 e 2010, dirigidas pela LCP (leia mais AQUI).