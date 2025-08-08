Eyder Brasil capacita 220 jovens em curso de formação de vigilantes em Porto Velho

O deputado estadual Eyder Brasil destinou uma emenda parlamentar de cerca de R$ 230 mil ao Instituto de Desenvolvimento Social e Profissional (INDESP) para a realização do curso de formação de vigilantes em Porto Velho.

A iniciativa visa capacitar aproximadamente 220 jovens, com idades entre 21 e 22 anos, fortalecendo a qualificação profissional e ampliando as oportunidades de emprego para essa faixa etária.

O curso será ministrado em duas escolas de formação localizadas na capital rondoniense, proporcionando aos participantes o conhecimento técnico e prático necessário para atuarem na área de segurança privada. Além do impacto social, o investimento contribui para o fortalecimento da segurança pública e privada no estado.

“Investir na qualificação dos nossos jovens é essencial para garantir oportunidades reais de emprego e segurança para Rondônia. Este curso vai abrir portas e ajudar a construir um futuro melhor para muitos”, afirmou o deputado Eyder Brasil.

O Instituto INDESP é uma instituição voltada à qualificação profissional e ao desenvolvimento social, atuando em diversas frentes para promover a inclusão e o crescimento econômico. Com o apoio do deputado Eyder Brasil, a expectativa é que o projeto amplie o acesso ao mercado de trabalho para os jovens e promova uma formação de qualidade, alinhada às demandas do setor de segurança.