Família Cordeiro leva nome de Vilhena ao pódio em competições nacionais e internacionais de Jiu-Jitsu

A família Cordeiro, de Vilhena, brilhou nas competições de Jiu-Jitsu disputadas no mês de julho de 2025, acumulando vitórias em eventos estaduais e internacionais.

Com talento, dedicação e muita disciplina, os atletas conquistaram títulos em todas as competições das quais participaram.

No desafio interestadual de Jiu-Jitsu realizado em Cuiabá, no Mato Grosso, a jovem Joana Cordeiro, faixa laranja, protagonizou um momento histórico. Enfrentando uma adversária que estava invicta havia três anos, Joana venceu por finalização, encerrando a sequência de vitórias da oponente e garantindo o título de campeã do evento.

Os pais da atleta, Roberto Cordeiro e Celina Cordeiro, também fizeram bonito no tatame. Eles participaram do Internacional Master 2025 (South America), promovido pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) — a maior entidade do Jiu-Jitsu mundial — realizado no Rio de Janeiro e que reuniu atletas experientes de vários países da América do Sul.

Representando Vilhena como faixas marrons, Roberto e Celina venceram em suas respectivas categorias, um feito que, segundo eles, exige grande esforço e preparo.

A preparação da família acontece na Academia Atritus de Jiu-Jitsu, em Vilhena, onde treinam diariamente e desenvolvem suas habilidades técnicas. O trabalho da equipe da academia tem sido essencial para o alto desempenho dos atletas.

Além das conquistas esportivas, a família dedica suas vitórias a Deus e ao filho autista, que consideram uma fonte constante de inspiração.

— Ganhamos tudo que participamos neste mês de julho, e somos gratos por tudo. Essas vitórias são também para nosso filho, que nos inspira todos os dias a não desistir, afirmaram.

A trajetória vitoriosa da família Cordeiro coloca novamente o nome de Vilhena em destaque no cenário do Jiu-Jitsu, provando que com esforço, fé e união familiar é possível alcançar grandes resultados no esporte.