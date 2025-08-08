Governo de Rondônia entrega pavimentação da RO-370, corredor estratégico para o Cone Sul

O Governo de Rondônia concluiu uma das mais importantes obras de infraestrutura do Cone Sul: a pavimentação e drenagem da RO-370, também conhecida como Rodovia TransRondônia ou Rodovia do Boi.

om investimento de mais de R$ 300 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, a obra consolida a via como um dos principais corredores logísticos da região.

Com 84,5 quilômetros de extensão asfaltados e a construção de pontes sobre os rios Omerê e Cabreúva, a rodovia garante melhores condições de tráfego para veículos leves e pesados. Durante o período de safra, o trecho chega a registrar a passagem de até 80 carretas por dia, transportando soja, milho e gado — produtos que sustentam boa parte da economia rondoniense.

Além de impulsionar o agronegócio, a obra beneficia diretamente mais de 18 mil moradores das localidades situadas entre os municípios de Corumbiara e Vitória da União. O investimento em infraestrutura oferece mais segurança no tráfego, reduz o tempo de deslocamento e facilita o acesso a serviços essenciais de saúde, educação e comércio.

A entrega da RO-370 representa, segundo o governo estadual, mais um passo rumo a um Rondônia mais integrado, produtivo e desenvolvido, reforçando o compromisso com o crescimento sustentável e a valorização do setor produtivo.