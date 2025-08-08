Homem é preso por dívida de pensão alimentícia em Vilhena 

Na manhã de quinta-feira, 7, por volta das 9h, a guarnição da Polícia Militar foi acionada com a informação de que um indivíduo identificado como J., estaria trabalhando em uma obra na Avenida Vereador Nadir Ereno Graebin, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, e que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

A equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde encontrou um homem com as características repassadas. Durante a abordagem, ele foi identificado como J.S.P., de 32 anos.

Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os militares confirmaram a existência de um mandado de prisão civil expedido pela 3ª Vara Cível de Vilhena – TJRO, em razão do não pagamento de pensão alimentícia.

O mandado determina regime fechado e estabelece que, mesmo após o cumprimento da pena, o devedor permanece obrigado a quitar integralmente os valores vencidos e vincendos da pensão, estipulada com vencimento todo dia 10 de cada mês.

Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão a J., cientificando-o sobre seus direitos e sobre o teor da decisão judicial, e o conduziram para as providências cabíveis.