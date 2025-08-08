IFRO abre inscrições para cursos gratuitos voltados a mulheres em Vilhena

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional exclusivos para o público feminino, dentro do Programa Mulheres Mil, que busca promover inclusão e autonomia por meio da educação.

Nesta edição, são ofertadas 30 vagas para o curso de Costureira de Máquina Reta e Overloque, que será realizado no Centro de Convivência do Idoso (CCI), e 30 vagas para Assistente Administrativo, com aulas no próprio IFRO Campus Vilhena. Ambos acontecem no período noturno, com carga horária de 160 horas e 200 horas, respectivamente, e direito a certificação ao final da formação.

Podem se inscrever mulheres a partir de 16 anos, com Ensino Fundamental I completo. Terão prioridade as candidatas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), conforme critérios do edital. A seleção será feita por ordem de inscrição, observando essa prioridade.

As inscrições seguem até 12 de agosto, por meio de formulário online (clique aqui para acessar). Quem precisar de auxílio pode comparecer ao IFRO, das 8h às 12h ou das 13h às 17h, levando a documentação exigida, como ficha de matrícula preenchida, foto 3×4, documentos pessoais, comprovante de endereço e escolaridade, entre outros listados no edital.

O início das aulas está previsto para 5 de setembro. Mais informações, lista completa de documentos e o cronograma podem ser consultados no Portal de Seleção: https://selecao.ifro.edu.br/extensao-vilhena.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>