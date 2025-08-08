Ladrão furta bicicleta, bebidas e alimentos no Cidade Verde III em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 7, por volta das 12h, uma residência situada na Rua 102-26, no bairro Cidade Verde III, em Vilhena, foi alvo de furto.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, identificada como S., informou à Polícia Militar que havia saído para trabalhar pela manhã, deixando em casa apenas seus filhos, que estavam dormindo.

Ao retornar, percebeu que sua bicicleta roxa, marca Gênova Cairu, não estava no local habitual. Ao conversar com os filhos, nenhum deles soube informar sobre o paradeiro do objeto. Em seguida, ela notou a ausência de outros produtos, entre eles carne congelada, um litro de vinho Campo Largo, uma cerveja artesanal, além de alimentos e itens de limpeza.

A vítima afirmou não possuir a nota fiscal da bicicleta nem saber o número de série. A residência não conta com sistema de câmeras de segurança, o que impossibilitou a identificação do autor.

Após colher as informações, a guarnição policial realizou diligências pela região, mas não obteve êxito em localizar o suspeito. O caso segue sob investigação.