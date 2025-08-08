Loja de celulares é arrombada e furtada em Vilhena; prejuízo inclui aparelhos e acessórios

Na manhã de quinta-feira, 7, uma loja de manutenção de aparelhos celulares, localizada na Avenida Brasil, em Vilhena, foi alvo de furto.

A Polícia Militar foi acionada após o proprietário, J., perceber o crime ao abrir o estabelecimento.

Segundo relato, o autor do furto teria invadido o local pelo telhado, quebrando telhas e o forro para conseguir entrar. Antes de acessar a loja, o suspeito passou por uma casa desabitada nos fundos, subindo por ela para alcançar o teto do comércio.

Foram levados diversos eletrônicos e utensílios de trabalho, entre eles: um iPhone 8 preto, um iPhone 13 branco, um Samsung A23 preto, uma caixa de som JBL Charge 6 preta e cinza, um smartwatch 9 Pro preto, cinco carregadores de iPhone 15 Pro Max, três fones estéreo headphone pretos, um celular Redmi 13 C preto e um fone infantil CAT marrom.

Imagens do suspeito foram anexadas à ocorrência para auxiliar nas investigações. A Polícia Militar realizou patrulhamento nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.