PC divulga fotos de suspeitos de homicídio ligado à guerra de facções em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, divulgou nesta sexta-feira (08) as fotos dos foragidos Tiago de Souza Prado Oliveira, conhecido como “Gordim”, e Ananias Alves Vieira, apontados como suspeitos de envolvimento no homicídio de Daniel Neves da Silva, ocorrido no fim de março deste ano.

Um terceiro acusado, identificado pelas iniciais E.C.A., já se encontra preso no Centro de Ressocialização Cone Sul.

O crime aconteceu no dia 27 de março de 2025, por volta das 19h30, na Rua 912, bairro Alto Alegre, em Vilhena. Segundo testemunhas, dois homens usando capacetes invadiram a residência da vítima e iniciaram uma conversa sobre a suposta venda de drogas em uma praça da cidade. Logo em seguida, efetuaram vários disparos contra Daniel.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave à UPA de Vilhena, permanecendo internada na UTI até 07 de abril de 2025, quando faleceu em decorrência dos ferimentos. Antes de sua morte, Daniel já era alvo de um mandado de prisão.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região. Com uso de técnicas especializadas, a Polícia Civil identificou os três envolvidos. Enquanto E.C.A. permanece sob custódia, Tiago e Ananias continuam foragidos.

A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois procurados, mas, apesar dos esforços das autoridades, eles ainda não foram localizados. Para avançar nas buscas, a Polícia Civil divulgou suas imagens e pede ajuda da população.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

Disque-Denúncia: 197 (também via WhatsApp)

DERCCV Vilhena – WhatsApp: (69) 9914-3649

Polícia Civil – Fixo: (69) 3322-3001

Polícia Militar: (69) 3322-3935

Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena

“Nosso trabalho segue firme para que os responsáveis por crimes bárbaros como este sejam identificados, presos e responsabilizados dentro da lei. A parceria da população é essencial para que a justiça seja feita”, destacou a equipe da DERCCV.

A Delegacia Regional de Vilhena reafirma seu compromisso no combate a crimes graves e garante que todas as informações recebidas serão tratadas com sigilo absoluto.