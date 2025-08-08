PF e ICMBio destroem maquinário e acampamentos em operação contra crimes ambientais em RO

Em ação conjunta para combater crimes ambientais, a Polícia Federal (PF) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deflagraram, nos dias 6 e 7 de agosto de 2025, a Operação Dominância IV no Parque Nacional Mapinguari, localizado no município de Porto Velho. O objetivo foi combater o desmatamento ilegal e retirar invasores da área de preservação.

A fiscalização contou com o emprego de duas aeronaves, que possibilitaram identificar e mapear os danos ambientais, confirmando o aumento das áreas devastadas pela atividade criminosa.

Durante as diligências, as equipes encontraram e destruíram três escavadeiras hidráulicas, três motores, um quadriciclo, cinco mil litros de combustível e cinco acampamentos, além de outros itens utilizados na prática ilícita.

Segundo a PF, as ações no Parque Nacional Mapinguari visam interromper a degradação ambiental e reforçar a proteção da biodiversidade local, uma das mais ricas da região amazônica.