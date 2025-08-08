POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE VILHENA SOLICITA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUARTEL

A Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do 3º Pelotão de Polícia Militar Ambiental, protocolou junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) o pedido de renovação do Licenciamento Ambiental por mais um ano.

O objetivo é viabilizar a construção do quartel da corporação, ampliar edificações voltadas a atividades de educação ambiental e realizar obras de acesso à Rodovia BR-174.

O empreendimento está previsto para ser executado em uma área de 1 hectare, situada dentro do Lote 59-R1-Remanescente-D, que possui um total de 14,651 hectares, no município de Vilhena. O local, conforme o documento, já estava incluído no valor solicitado anteriormente para o licenciamento.

A unidade da Polícia Militar Ambiental está localizada na Rodovia BR-174, Km 2, nº 4044, Setor 12, e a medida faz parte dos esforços da corporação para melhorar a infraestrutura e ampliar suas ações de fiscalização e conscientização ambiental na região.

Vilhena, 08 de agosto de 2025.