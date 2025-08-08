Presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano, entrega medalha do Mérito Legislativo a Nelson Willians em reconhecimento à sua contribuição para RO

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) promoveu uma sessão solene marcada por emoção e reconhecimento, durante a qual foram entregues Medalhas do Mérito Legislativo, Títulos Honoríficos de Cidadão Rondoniense, Títulos de Honra ao Mérito e Votos de Louvor a diversas personalidades que contribuem com o desenvolvimento do estado.

Entre os homenageados, destaque para o advogado e empreendedor Nelson Willians, que recebeu o Título Honorífico de Cidadão do estado de Rondônia, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Parlamento Estadual. A homenagem foi proposta pelo presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos), por meio do requerimento nº 2331/2025, aprovado por unanimidade no plenário.

Em sua fala durante a cerimônia, o deputado Alex Redano ressaltou o simbolismo da homenagem e a relevância do trabalho de Nelson Willians.

“Nelson é um exemplo de superação, de empreendedorismo e de compromisso com o bem comum. Essa medalha é uma forma de reconhecer quem contribui, de maneira concreta, para o fortalecimento de Rondônia. Mais do que uma homenagem, é um agradecimento público”, afirmou o parlamentar.

Nelson Willians, que atua em Rondônia desde 2007 e comanda um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, agradeceu emocionado a condecoração.

“Receber essa medalha é motivo de grande orgulho. Rondônia me acolheu e me permitiu crescer, não só profissionalmente, mas também como cidadão. Esse reconhecimento me motiva ainda mais a continuar trabalhando por esse estado que aprendi a admirar e respeitar”, disse.

A solenidade reuniu autoridades civis, militares, amigos e familiares dos homenageados, além de representantes de diversos segmentos da sociedade. A entrega da Medalha do Mérito Legislativo reforça o compromisso da Assembleia em reconhecer e valorizar personalidades que ajudam a construir uma Rondônia mais justa, próspera e humana.