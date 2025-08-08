US AgroBoy se apresenta no Clube dos Estados em Vilhena

No próximo dia 15 de agosto, o Clube dos Estados será palco de um grande show nacional com a apresentação de US AgroBoy.

Formada por Gabriel Vittor e Jota Lennon, a dupla vem conquistando o Brasil com seu estilo único que mistura sertanejo, hip hop e batidas modernas. Desde 2021, acumulam milhões de fãs, mais de 180 milhões de visualizações no YouTube e mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em 2025, seguem no auge, arrastando multidões e levando a energia da roça misturada ao clima urbano para todos os cantos do país.

A noite contará ainda com pré-shows de Diogo Amorim, Meire Cabianchi e Junio Nick, além dos pós-shows comandados pelos DJs WM, Vinicius Dutra e DJ 7.

Os ingressos já estão disponíveis, com valores de R$ 49,99 para pista, R$ 69,99 para Front Stage e R$ 1.600,00 para camarote (capacidade para oito pessoas, com direito a uma garrafa de Old Parr como cortesia). O Front Stage contará ainda com open bar de Skol, Brahma, Budweiser e Original das 19h30 ás 22h.