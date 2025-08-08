Vereadores de Teixeirópolis visitam escritório parlamentar de Coronel Chrisóstomo e destacam investimentos no município

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) já garantiu o empenho de R$21.318.671,00 em emendas parlamentares para o município de Teixeirópolis.

Os investimentos viabilizam obras e serviços nas áreas de infraestrutura e saúde. A atuação foi destacada por vereadores da cidade durante visita ao escritório parlamentar, em Porto Velho, nesta sexta-feira (8).

Participaram do encontro o presidente da Câmara Municipal, Elizeu Rodrigues, e o vereador Adão Ferreira da Silva. Eles foram recebidos pelo chefe de gabinete do deputado em Rondônia, Janio Fernandes, com quem discutiram o andamento das ações em execução no município. Entre os projetos em fase de tramitação está o asfaltamento da Linha 20.

De acordo com os parlamentares municipais, a pavimentação vai melhorar a mobilidade e oferecer mais segurança para moradores e produtores rurais. Além disso, a melhoria na infraestrutura deve contribuir para o fortalecimento do comércio local e facilitar a realização de atividades sociais e culturais. “Agradecemos ao chefe de gabinete Janio Fernandes pela recepção e ao deputado Coronel Chrisóstomo por mais essa grande obra que chega ao nosso município. Esses recursos vão mudar a realidade da Linha 20 e trazer mais dignidade para os moradores”, declarou Elizeu Rodrigues.

Recurso para especialidades médicas

Os vereadores também ressaltaram os investimentos do mandato na saúde. Em 2025, já foram empenhados R$235.605,00 para garantir o acesso da população a consultas especializadas. Os recursos devem beneficiar diretamente pacientes com necessidade de atendimento em áreas como cardiologia, ortopedia e neurologia.

Adão Ferreira reforçou que o volume de recursos destinados ao município é resultado da articulação direta entre o gabinete do deputado e a Câmara Municipal. “Nenhum outro parlamentar levou tantos recursos para Teixeirópolis. Essa conquista é resultado da parceria entre a Câmara e o gabinete, sempre com foco no desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

A interlocução junto ao gabinete em Brasília foi feita pelos vereadores Elizeu Rodrigues, Carlos Kleber de Matos e pelo então vice-prefeito Josmar Teixeira. Coronel Chrisóstomo reafirma seu compromisso com os municípios de Rondônia, priorizando obras estruturantes e ações voltadas às famílias rondonienses.