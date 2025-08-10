Facebook Instagram
Cinematográfico: motociclista foge em alta velocidade, abandona moto e acaba preso em Vilhena

Perseguição envolveu manobras perigosas, fuga a pé e terminou com prisão no bairro 5º BEC
A moto foi removida para o pátio da Ciretran e o suspeito levado à autoridade policial

Na tarde deste domingo, 10, um motociclista protagonizou uma perseguição digna de filme pelas ruas de Vilhena e acabou preso pela Rádio Patrulha da Polícia Militar.

Durante patrulhamento pela Avenida Marechal Rondon, no bairro 5º BEC, a guarnição da Rádio Patrulha flagrou G.R.M.S., pilotando uma Honda XR250 Tornado, de cor preta e placa de Paranatinga/MT, em alta velocidade e realizando zigue-zague entre veículos.

Os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor ignorou e fugiu, fazendo manobras arriscadas. Ele abandonou a moto em frente a um estabelecimento na Rua Pedro Álvares Cabral, tentou escapar a pé, mas foi alcançado na Rua Natal.

Aos militares, G., admitiu que não possuía habilitação e fugiu para evitar a apreensão do veículo. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A moto foi removida para o pátio da Ciretran e o suspeito levado à autoridade policial. Seus pertences, capacete, carteira de cigarros, isqueiro e fone de ouvido, foram entregues aos advogados que acompanharam a ocorrência.

