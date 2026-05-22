VÍDEO: confusão no parque de exposição deixa dois feridos a golpes de canivete em Vilhena; suspeito é preso pela PM

Uma briga generalizada nas dependências do Parque de Exposições de Vilhena, onde é realizada a ExpoVilhena, terminou com duas pessoas esfaqueadas e um jovem preso na noite desta quinta-feira, 21 de maio.

O tumulto mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros por volta das 23h.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Patrulha Reforço realizava o policiamento ostensivo no evento quando foi acionada por populares, que relataram o confronto e a existência de pessoas feridas por arma branca.

Ao chegarem ao ponto indicado no pátio, os militares confirmaram a veracidade da denúncia. No local, dois homens, identificados pelas iniciais L. G. C. e M. M. T., já recebiam os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

O primeiro apresentava uma perfuração na região do ombro esquerdo, enquanto o segundo havia sido atingido na perna esquerda, ambos por ferimentos compatíveis com golpes de instrumento perfurocortante.

Nas proximidades, os policiais identificaram o suposto agressor, um jovem de iniciais J. S. Z. Ele apresentava um corte em uma das mãos e estava sendo contido por um grupo de pessoas, que o apontavam categoricamente como o autor das facadas.

Em conversa com a guarnição, as duas vítimas feridas relataram de forma unânime que J. S. Z. havia desferido os golpes contra eles utilizando um canivete. Os policiais realizaram varreduras minuciosas por todo o perímetro para tentar localizar a arma usada no crime, porém o objeto não foi encontrado, possivelmente descartado em meio ao tumulto.

Ao ser interrogado pelos militares, J. S. Z. apresentou uma versão diferente. Ele alegou que estava apenas caminhando em direção ao banheiro do Parque de Exposições quando percebeu o início de uma confusão generalizada.

O jovem sustentou que não sabia explicar como havia cortado a própria mão e afirmou que, logo em seguida, passou a ser agredido fisicamente por várias pessoas desconhecidas, dizendo não saber o motivo de estar sendo acusado pelo crime.

Contudo, diante dos depoimentos firmes e convergentes das duas vítimas feridas, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao suspeito.

Ele foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e providências da Justiça.

Já os dois feridos foram transladados pela ambulância dos bombeiros ao Hospital Regional, onde permaneceram sob cuidados médicos e realizando os procedimentos de sutura.

>>>Vídeo foi desfocado: