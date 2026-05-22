Pai e filho ficam feridos após sofrerem queda de motocicleta em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas feridas, em Vilhena.

O condutor do veículo e o filho dele, que estava na garupa, precisaram de atendimento médico hospitalar após sofrerem uma queda na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao trecho localizado em frente à Associação Marcos Donadon.

Ao chegarem ao endereço, os militares confirmaram a veracidade do chamado e encontraram apenas a motocicleta caída na via pública.

Antes da chegada da viatura, uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar já havia sido mobilizada por populares, prestado os primeiros socorros e encaminhado as duas vítimas ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Posteriormente, os policiais militares deslocaram-se até a unidade hospitalar para colher o depoimento do motociclista e registrar a ocorrência.

Em contato com a equipe, o condutor relatou que perdeu o controle do veículo, o que resultou na queda. Ele reclamava de fortes dores na perna direita e apresentava diversas escoriações pelo corpo, principalmente na perna esquerda.

O filho do motociclista, que estava na garupa, sofreu apenas lesões e escoriações leves pelo corpo. Apesar do quadro estável, o menor permaneceu sob observação e foi encaminhado para exames de raio-X para descartar possíveis fraturas internas.

Como a documentação do veículo estava regular e não havia impedimentos, a motocicleta foi liberada no local do acidente pelas autoridades e entregue a um parente do condutor, identificado pelas iniciais L. A. S.

O boletim de ocorrência de sinistro de trânsito foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).