Discussão por valor de programa sexual termina com mulher agredida a golpes de facão em Vilhena

Uma desavença comercial envolvendo um programa sexual terminou em agressão física e mobilização da Polícia Militar na noite de quinta-feira, 21 de maio, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.
Um idoso de 70 anos foi detido após desferir golpes de facão contra uma mulher de 34 anos.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer à Rua Ivan Máximos Alves, onde vizinhos relataram uma briga envolvendo arma branca. No local, os militares encontraram a vítima, identificada pelas iniciais B. S., bastante abalada emocionalmente.
Aos policiais, a mulher relatou que trabalha como garota de programa e que havia acabado de atender o idoso. Segundo a sua versão, o valor previamente combinado pelo serviço era de R$ 150,00 — quantia que ela afirma já ter cobrado dele em ocasiões anteriores. No entanto, após o término do atendimento, o cliente teria se recusado a pagar o total, oferecendo apenas R$ 50,00.
Ainda segundo a vítima, ao exigir o valor correto, o homem ficou exaltado, foi até a despensa da casa e pegou um facão com cabo de plástico preto. Ele teria desferido cerca de três golpes de “prancha” (usando a lateral da lâmina, sem cortar) contra a coxa esquerda da mulher. Durante a confusão, ela conseguiu pegar o aparelho celular do agressor e o entregou voluntariamente à PM.
Por outro lado, o acusado, identificado pelas iniciais A. M. R. S., apresentou uma justificativa diferente. O idoso afirmou aos policiais que a mulher foi até a sua residência oferecer o programa por R$ 50,00, preço que ele alega ser o habitual. Ele sustentou que, após o ato, a vítima mudou de ideia e passou a exigir R$ 150,00, ameaçando inclusive atear fogo na residência caso não recebesse o dinheiro.
O idoso alegou que a mulher passou a empurrá-lo contra a parede e que, para se defender e expulsá-la do imóvel, armou-se com o facão e desferiu as “pranchadas”.
Diante do cenário de agressão mútua e lesão corporal, a guarnição da Polícia Militar apreendeu o facão da marca Tramontina utilizado no crime e conduziu ambas as partes até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).
O idoso e a mulher foram apresentados ao delegado de plantão para prestar depoimento formal e passar pelos procedimentos cabíveis que o caso requer.