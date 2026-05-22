Jovem tem motocicleta furtada na madrugada em Vilhena

Um jovem de iniciais G. H. A. teve sua motocicleta furtada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 22 de maio, no momento em que aproveitava o fim de semana em uma casa noturna localizada na Avenida Paraná, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência por volta das 06h.

Em contato com os militares, a vítima relatou que havia estacionado o seu veículo na esquina da avenida, nas proximidades de uma casa noturna por volta das 02h da madrugada, e em seguida adentrou ao ambiente de festas.

Ao sair do evento, quatro horas depois, o rapaz constatou que a motocicleta havia sumido do ponto onde foi deixada.

De acordo com relatos de testemunhas que estavam nas proximidades e presenciaram o ocorrido, um indivíduo de pele clara e com características físicas semelhantes às de comunidades indígenas aproximou-se do veículo de forma suspeita.

Utilizando possivelmente uma chave mixa (ferramenta usada para violar ignições), o criminoso conseguiu arrombar o miolo da moto, fez uma ligação direta e fugiu pilotando o veículo rumo a um destino ignorado.

A vítima destacou aos policiais que um comércio nas proximidades ao local do crime conta com um sistema de monitoramento por câmeras de segurança. As imagens possivelmente registraram toda a dinâmica do furto e as características faciais do autor, o que deve auxiliar o setor de investigações.

Guarnições da PM realizaram diligências e patrulhamentos preventivos pelas principais avenidas adjacentes e possíveis rotas de fuga nos bairros vizinhos, porém nem o suspeito e nem o veículo foram localizados até o fechamento desta edição.

A vítima não soube detalhar os caracteres exatos da placa de identificação no momento do registro, informando apenas que o veículo subtraído trata-se de uma Honda Titan 160, ano e modelo 2016, de cores branca e vermelha.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que as medidas cabíveis sejam adotadas pela Polícia Civil.