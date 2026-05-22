Funcionários relatam atraso de salários e possível demissão em massa em frigorifico em Cacoal

Na manhã desta sexta-feira, 22, diversos funcionários do frigorífico BMG, em Cacoal, foram surpreendidos com a entrega de avisos prévios.

A situação gerou preocupação entre os trabalhadores, que afirmam enfrentar atrasos no pagamento dos salários e também do vale.

Segundo relatos de funcionários, muitos colaboradores foram comunicados sobre o desligamento logo no início do expediente. Ainda de acordo com os trabalhadores, os atrasos nos pagamentos vêm causando dificuldades financeiras para várias famílias.

A notícia rapidamente repercutiu entre os moradores da cidade e levantou questionamentos sobre a situação da empresa no município.

Até o momento, o frigorífico BMG não se manifestou oficialmente sobre as demissões nem sobre as denúncias de atraso salarial.