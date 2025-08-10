VÍDEO: PM de RO apreende arsenal de guerra e comandante-geral alerta: “Liga dos Camponeses Pobres é uma organização criminosa”

A Polícia Militar de Rondônia apreendeu um arsenal significativo durante uma operação contra um grupo armado da Liga dos Camponeses Pobres, em Machadinho D’Oeste, na manhã da última sexta-feira, 8 de agosto.

O grupo, liderado por A. G. C., conhecido como “Flecha, estava envolvido em ações violentas, incluindo invasões de terras e ataques a trabalhadores rurais.

Durante a abordagem, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi recebido com disparos. Um dos atacantes, Raimundo Nonato de Souza Gomes, foi alvejado e encontrado com ele uma carabina Carbine .30 e 25 munições.

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin, disse que durante a intervenção, foram encontradas munição calibre 7.62, munição de uso militar, feita para guerra, nas mãos de criminosos que montaram um verdadeiro território de guerrilha em Rondônia (assista no vídeo abaixo).

Disse ele que foram encontradas guaritas em árvores, barricadas de madeira maciça, armas de grosso calibre e um criminoso com histórico de sequestro, roubo e ligação com facções como o Comando Vermelho. Esse é o “movimento” que dizem lutar por terra. Para Braguin, a narrativa de que são “trabalhadores lutando por terra” não passa de uma mentira desmascarada pelo arsenal e pela violência que impõem. A LCP não é um movimento social, é uma organização criminosa que será combatida como tal.

O arsenal apreendido incluiu: carabinas e rifles de diversos calibres (como .38 e .12 Gauge) com munições intactas e deflagradas, =fuzil calibre 7.62 e munições correspondentes, vários celulares e rádios HT, motocicletas com restrição de furto/roubo.

Além disso, evidências indicaram que o grupo utilizava técnicas de guerrilha, como barricadas e torres de observação. Outro membro do grupo, W.H.S., foi preso após atirar contra o BOPE enquanto tentava fugir. Todo o material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências a comunidade (leia mais AQUI)