Thiago Flores entrega automóvel à Polícia Civil de Espigão do Oeste e reforça compromisso com a segurança pública

Nesta quarta-feira (13), o deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) esteve em Espigão do Oeste para realizar a entrega oficial de um automóvel destinado à delegacia da Polícia Civil do município.

O veículo foi viabilizado por meio de articulação do parlamentar em 2024, durante sua atuação como membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. A cerimônia aconteceu na sede da UNISP e contou com a presença de autoridades locais e lideranças políticas.

Participaram do ato o prefeito Welinton Campos, o vereador Severino Shulz, Devair Rega, o chefe de gabinete Emerson Kruk e o delegado de Polícia Civil Dr. Rafael Dourado, que destacou a importância do reforço na frota para melhorar o atendimento à população e fortalecer as ações de segurança. A entrega representa um importante reforço à estrutura operacional da Polícia Civil, contribuindo diretamente para o enfrentamento à criminalidade e a melhoria dos serviços prestados à população.

“Fortalecer as forças de segurança é uma das minhas prioridades. Esse veículo vai ajudar no trabalho diário da Polícia Civil, garantindo mais agilidade nas investigações e mais proteção para os cidadãos de Espigão do Oeste”, afirmou Thiago Flores.

O parlamentar tem se destacado por sua atuação firme no combate ao crime e na defesa de investimentos para a segurança pública em Rondônia. A entrega do automóvel é mais uma ação concreta que demonstra seu compromisso com a valorização das instituições policiais e a construção de um estado mais seguro para todos.