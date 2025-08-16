Asbavi estreia com vitórias na 4ª Copa Tangará de Basquete

As equipes Sub-14 e Sub-17 Masculino da Asbavi Sicoob Credisul embarcaram na sexta-feira (15) para Tangará da Serra, Mato Grosso, para disputar a 4ª Copa Tangará de Basquete 2025, que acontece entre os dias 15 e 17 de agosto.

No Sub-14 Masculino, a competição conta com seis equipes, e a Asbavi está na Chave B, ao lado das equipes de Tangará e Araputanga. Já no Sub-17 Masculino, nove equipes participam, com a Asbavi na Chave C, enfrentando Campo Novo dos Parecis e IPES Tangará.

As duas equipes estrearam com vitórias nesta manhã. O Sub-17 venceu o IPES Tangará por 31 a 10, enquanto o Sub-14 superou a equipe Tangará por 34 a 3.

Os próximos confrontos serão:

15h00 – Sub-14: Asbavi x Araputanga

18h00 – Sub-17: Asbavi x Campo Novo dos Parecis

A Asbavi deseja boa sorte aos atletas e agradece o apoio dos patrocinadores e parceiros.