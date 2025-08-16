Jovem de 22 anos é encontrada morta em residência em Vilhena

Uma mulher identificada como Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado, 16, em uma casa alugada na Avenida João Demétrio Shulzs, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a jovem seria natural do estado de Mato Grosso e no imóvel teria ocorrido uma festa.

Até o momento, não há detalhes sobre a causa da morte. Sabe-se apenas que a jovem foi encontrada já sem vida, deitada em uma cama dentro do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada, confirmou o fato e solicitou a presença da perícia criminal. Após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária São Matheus, que realizou a remoção.

O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.