PM flagra motociclista embriagado e passageiro com droga em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 15, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena, quando os militares avistaram um homem em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 Titan de cor azul.

O condutor, identificado como F.J.S.S., ao notar a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga, mas desistiu logo em seguida, sendo alcançado no cruzamento com a Rua Geraldo Magela.

Durante a abordagem, F., informou que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que havia ingerido bebida alcoólica, motivo pelo qual tentou fugir ao avistar a polícia.

Submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou 0,19 mg/l de álcool no organismo. Diante da situação, ele foi informado de seus direitos constitucionais e optou por comparecer em audiência previamente agendada, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Já o passageiro da motocicleta, A.T.F., confessou que portava duas porções de maconha. O entorpecente foi apreendido e, assim como o condutor, ele também assinou um TCO, sendo liberado em seguida.

A motocicleta foi recolhida e a ocorrência registrada pela Polícia Militar.