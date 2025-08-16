Rua do Lazer leva diversão e serviços gratuitos para famílias do Setor 12 em Vilhena com apoio do deputado Luizinho Goebel

Neste sábado, 16, o Setor 12 de Vilhena recebeu a Rua do Lazer, ação promovida dentro da Campanha Agosto Verde – Mês da Primeira Infância, que busca integrar famílias e oferecer atividades recreativas e de orientação social. O evento aconteceu das 8h às 12h, próximo ao Mercado Amarelinho.

A programação contou com brincadeiras de rua, brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos para as crianças, além de atendimentos e orientações com equipes da Saúde, Esporte, Assistência Social, Meio Ambiente, OAB e outros parceiros locais.

O deputado estadual Luizinho Goebel apoia a iniciativa e destacou a importância de proporcionar momentos de lazer e integração para as famílias. Parte de sua equipe também esteve diretamente envolvida na realização da atividade, reforçando o compromisso com ações voltadas ao bem-estar da comunidade.

O Agosto Verde busca valorizar a primeira infância e fortalecer vínculos familiares, oferecendo oportunidades de convivência e acesso a serviços essenciais. A ação reúne diferentes instituições e órgãos parceiros, consolidando-se como um espaço de cidadania, inclusão e diversão para os moradores do bairro.