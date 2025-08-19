Ariquemes ganha novo curso de Medicina autorizado pelo MEC

Foi publicada nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial da União, a autorização oficial para a criação de um novo curso superior de graduação em Medicina, bacharelado, no município de Ariquemes.

A oferta será feita pelo Centro Universitário FAEMA, com 49 vagas disponíveis. A autorização foi concedida pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES).

A chegada de mais uma faculdade de Medicina à cidade representa um avanço significativo na área educacional e reforça o papel de Ariquemes como polo regional em expansão. A nova graduação deve atrair estudantes de toda Rondônia e estados vizinhos, impulsionando a economia local e fortalecendo a rede de saúde com futuros profissionais qualificados.

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) celebrou a conquista como mais uma prova do crescimento acelerado de Ariquemes. “Fico muito feliz em ver nossa cidade avançando. Esse novo curso é um marco para a educação e para o desenvolvimento regional. Parabenizo e cumprimento os coordenadores da instituição pela conquista”, destacou o parlamentar.

A expectativa é que o curso comece a funcionar nos próximos meses, após os trâmites internos da instituição e a divulgação oficial do processo seletivo.