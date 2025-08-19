ARTIGO: Fim da Guerra ?

A Rússia resolveu invadir a Ucrânia, iniciando uma guerra cruel, no dia 24.02.2022; ou seja, há três anos e seis meses! Por algum tempo, a Ucrânia lutou sozinha contra seu poderoso invasor.

Passados alguns meses, diversas nações, vendo a fragilidade ucraniana, resolveram ajudar esse país com recursos financeiros, tropas e armas.

Os EUA também decidiram auxiliar, emprestando aviões modernos e potentes, armamento de guerra, sistemas de ataque e defesa e munição. Devem existir inúmeros especialistas norte-americanos atuando em logística, transporte e manutenção desse arsenal bélico. Ou seja, milhões de dólares foram e são gastos mensalmente, sem perspectivas do final desse conflito.

Alguns países da Europa (OTAN) também resolveram contribuir, apesar dela não ser formalmente filiada à OTAN, oferecendo-lhe recursos militares. Esse país transformou-se num laboratório para novas armas mortíferas.

A Ucrânia foi severamente atacada; milhões de dólares foram desperdiçados pelo governo ucraniano nessa guerra; milhares de pessoas morreram nesse conflito. E as despesas continuam ocorrendo, prejudicando a evolução de seu PIB, deixando de gerar trabalho e riqueza, trazendo substanciais gastos extra orçamentários.

Nos últimos dias parece que o governo americano percebeu, finalmente, que essa guerra era tola e estúpida, dispendiosa e inoportuna; e que precisava ser encerrada de imediato. Há milênios, as escrituras bíblicas já anunciavam que Deus é quem faz cessar as guerras! Creio que Ele está fazendo isso.

Parece que os líderes políticos concluíram que essa guerra não beneficiava a ninguém; e que com uma dose de boa vontade e esforços diplomáticos ela seria definitivamente encerrada! Hoje, graças a Deus, já se discute clara e abertamente na Europa, quais as garantias a serem oferecidas à Ucrânia; em conjunto com a promessa russa de que não voltará a invadir o território ucraniano.

Esta é a hora de ter coragem de levantar a bandeira da paz e da concórdia. A vida já é tão dura sem guerras. Hoje é o tempo de poupar vidas; de renovar a esperança; de viver em harmonia.

O fim da guerra está bem próximo; nenhuma nação tem dinheiro sobrando para investir na guerra; as famílias precisam mandar seus filhos para as universidades; precisamos preparar o mundo para as futuras gerações; eu e você devemos deixar um legado digno e honroso. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem!